2020/03/17 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي برئاسة الحكومة العراقية الانتقالية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نص المرسوم الجمهوري بتكليف الزرفي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نص المرسوم الجمهوري بتكليف الزرفي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).