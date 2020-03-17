2020/03/17 | 13:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل رواتب موظفي العراق في خطر؟ مجلس الوزراء يجيب) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل رواتب موظفي العراق في خطر؟ مجلس الوزراء يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).