اول تعليق من نعيم السهيل المرشح لرئاسة الحكومة العراقية

2020/03/17 | 13:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المرشح لرئاسة الوزراء نعيم السهيل، الثلاثاء ما اسماها “لغة التهديد باستخدام العنف”، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون سبباً في سفك دم أو انتهاك حرمة الدولة وتعريض العراق […]

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