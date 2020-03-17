إصابة موظفين اثنين في منظمة الصحة العالمية بفايروس كورونا

2020/03/17 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابتين مؤكدتين بفايروس كورونا المستجد بين موظفي ا...





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