صالح يعرب للزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة

2020/03/17 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار، 2020) عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ...





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