الأمانة العامة لمجلس الوزراء: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يمكن المساس بها

2020/03/17 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طمأنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء (17 اذار 2020) بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة أنها مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن المساس بها، وذلك بعد مدة قصيرة من تصريح لوزير الكهرباء رجح تأثر الرواتب بفعل أزمة كورونا، وانهيار أسعار النفط.

وقالت الأمانة في بيان لها، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، ولا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال".

وأضافت، أن هناك "توجهاً لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتفعيل الموارد الأخرى بشكل صحيح".

وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب، قد رجح، الثلاثاء (17 اذار 2020)، تأثر رواتب الموظفين بسبب تفشي فايروس كورونا، وانهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال الخطيب في تصريح صحفي، إن "رواتب الموظفين قد تتأثر نتيجة تفشي فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط".

وأضاف، أن "انتشار الفايروس منع الخبراء الأجانب من الوصول الى العراق، والمساعدة في تطوير قطاع الكهرباء".

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، ان الأخيرة "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية، عن اصدار هيأة النزاهة اي قرار

بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت القيادة، في بيان، أنها تهيب بـ"مواطني العاصمة كافة، بالتعاون مع القوا

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المركز ا

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