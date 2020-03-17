بيان أمانة مجلس الوزراء بشأن تأثر رواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين بأسعار النفط وفيروس كورونا

2020/03/17 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طمأنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة أنها مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن المساس بها، وذلك بعد مدة قصيرة من تصريح لوزير الكهرباء رجح تأثر الرواتب بفعل أزمة كورونا، وانهيار أسعار النفط.وقالت الأمانة في بيان لها، إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، ولا يمكن المساس بها بأي […]

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