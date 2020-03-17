2020/03/17 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التدخين لا يقي من مرض كوفيد 19 في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم.التدخين لا يقي من مرض #كوفيد_19.في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة.والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل التدخين يقي من فيروس كورونا؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل التدخين يقي من فيروس كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).