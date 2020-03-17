تسريبات بشأن قنبلة “آيفون” المقبل.. أكبر وأسرع

2020/03/17 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات بشأن المفاجأة التي تجهزها شركة “أبل” الأمريكية لهاتف “آيفون” المقبل، الذي يبدو أنه سيكون أكبر وأسرع.نشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص كافة التسريبات المرتبطة بهواتف “آيفون” الجديدة، والتي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.وأشارت التقارير إلى أن “أبل” تجهز إطلاق هاتف “آيفون 8 بلس” بشاشة […]

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