تقرير بريطاني: القوات الأميركية ستنسحب من /3/ قواعد عراقية خلال أسابيع

2020/03/17 | 13:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت نشر موقع “بي بي سي” البريطاني، اليوم الثلاثاء، تقريراً عن عزم #واشنطن الانسحاب من ثلاث قواعد عسكرية من #العراق، على وقع التصعيد الأخير بين #الولايات_المتحدة والفصائل

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