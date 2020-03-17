بالصورة رئيس الجمهورية برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 13:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي

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