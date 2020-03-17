الموسوي : الرد الحكومي على القصف الامريكي لمطار كربلاء  ضعيف جدا

2020/03/17 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وصف النائب عن كتلة بدر حامد الموسوي، الرد الحكومي الرسمي بخصوص قصف مطار كربلاء الدولي قيد الانشاء ومواقع عسكرية اخرى من قبل الامريكان بالضعيف جدا وغير المقبول .وقال الموسوي في تصريح لـــ (المستقلة) اليوم الثلاثاء، إن ” الضربات الامريكية بين فترة واخرى ، وآخرها قصف […]

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