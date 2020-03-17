2020/03/17 | 13:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..دائرة صحة كربلاء تستلم فندق العمدة من عماد محمد من اجل تحويله الى مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. دائرة صحة كربلاء تستلم فندق العمدة من عماد محمد من اجل تحويله الى مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. دائرة صحة كربلاء تستلم فندق العمدة من عماد محمد من اجل تحويله الى مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).