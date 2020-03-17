بالصورة.. الكتل السياسية التي حضرت تكليف الزرفي برئاسة الحكومة الجديدة

2020/03/17 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق”، اليوم الثلاثاء، على صورة من لحظات تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح للنائب عدنان الزرفي برئاسة الحكومة الجديدة.وأظهرت الصورة حضور كل من نواب تحالف سائرون ونواب عن تحالف الفتح وهم كل من النائب حسين عرب والنائب حنين القدو، بالإضافة إلى النائب المستقل يوسف الكلابي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون […]

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