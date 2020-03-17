2020/03/17 | 13:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن فتح للمربد: على الكتل السياسية الجلوس مع الزرفي قبل رفضه أو تمريره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 13:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن فتح للمربد: على الكتل السياسية الجلوس مع الزرفي قبل رفضه أو تمريره) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن فتح للمربد: على الكتل السياسية الجلوس مع الزرفي قبل رفضه أو تمريره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).