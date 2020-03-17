العراق: ميطول غطاي وايران وراي

2020/03/17 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني منذ الاف السنين وايران جار السوء كما هم جيران العراق الاخرين ولكن لم تكن اطماع الاخرين كما هي ايران حيث رغبة تلك الدول تنحصر في جعل العراق دولة...أكمل القراءة ←

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