طريقة سهلة لتحميل “كوكل بلاي” على هواتف هواوي

2020/03/17 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف “هواوي” الجديدة من عدم وجود تطبيقات “غوغل” الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد منتجات الشركة الصينية.ولكن تقرير نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج “غوغل بلاي” على هواتف “هواوي”.وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن […]

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