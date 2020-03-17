فرنسا تعلن «الحجر» التام وتقفل حدودها البرية مع الدول الأوروبية

2020/03/17 | 13:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون: عن بدء الحجر الشامل في معظم البلاد وإغلاق الحدود مع أوروبا، بهدف التصدي لانتشار فيروس “كورونا”.وقال “ماكرون” في كلمة تلفزيونية توجه بها للشعب

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