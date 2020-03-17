اول تعليق لرئيس الجمهورية بعد تكليفه للزرفي لتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … اعرب رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الثلاثاء عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في النجاحه بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.واعرب رئيس الجمهورية في بيان له تلقته ( المستقلة) عقب تكليفه للزرفي اليوم في مراسم جرت في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد، عن “أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، […]

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