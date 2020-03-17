2020/03/17 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اليونسكو: أكثر من 776 مليون طالب خارج المدارس في 100 دولة بسبب كو

اخبار مباشرة

اليونسكو: أكثر من 776 مليون طالب خارج المدارس في 100 دولة بسبب كورونا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو: أكثر من 776 مليون طالب خارج المدارس في 100 دولة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكو: أكثر من 776 مليون طالب خارج المدارس في 100 دولة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).