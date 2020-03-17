الاسهم اليابانية تتعافى في تعاملات اليوم بعد خسائر (تاريخية)

2020/03/17 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، تعافيا بسيطا متجاهلة الخسائر التاريخية في وول ستريت ليل امس الاثنين، إذ لقيت دعما واسع النطاق من مشتريات يُعتقد أنها لبنك اليابان المركزي وصناديق تقاعد عامة.

لكن المعنويات تظل هشة بصفة عامة إذ أن توقف الأنشطة في أوروبا والولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا يؤجج المخاوف من الوباء الذي عصف بالأسواق المالية العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.1% إلى 17011.53 نقطة وسط تعاملات متقلبة بعدما لامس أقل مستوى منذ تشرين الثاني 2016 في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6% إلى 1268.46 نقطة، وكان قد هوى في وقت سابق لأقل مستوى منذ حزيران 2016 عند 1199.25 نقطة.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية المتداولة في بورصة طوكيو عدا قطاعين، وتصدر الأداء قطاع الورق واللب، والكهرباء والغاز، والأسماك والمصايد.

ومع زيادة عدد الناس الذين يلزمون منازلهم بسبب تفشي كورونا تألقت شركات الألعاب ومنتجي المواد الغذائية، وقفز سهم نينتندو 5.9% ونيشيري كورب 3.7% ويامازاكي بيكينج 9.9%.

وعلى الجانب النزولي، هوي سهم فاست للتجزئة 4.8% بعد أن قالت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكو للملابس إنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها البالغ عددها 50 في الولايات المتحدة بسبب التفشي.

وفقد سهم إنبكس، أكبر شركات النفط والغاز في اليابان، 4.4% بعدما نزلت العقود الآجلة لخام برنت عن 30 دولارا للبرميل يوم الاثنين.

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