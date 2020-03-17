2020/03/17 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الثلاثاء، فتوى جديدة تتعلق بعمل الموظفين في القطاع الصحي، معتبرا علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "واجب كفائي".

وقال السيستاني في رد على أحد أتباعه، بشأن المخاطر التي يتعرض له الموظفون في القطاع الصحي نتيجة التعامل مع المصابين بالفيروس، إن "علاج المرضى ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام من الأطباء والكادر التمريضي وغيرهم."

وأضاف السيستاني في بيان نشر على موقعه الرسمي أن عمل هؤلاء الموظفين ""يقارب في الأهمية مرابطة المقاتلين الأبطال في الثغور دفاعا عن البلد وأهله".

وأشار إلى أنه "يرجى لمن ضحى بحياته منهم في هذا السبيل أن يثبت له أجر الشهيد ومكافأة في يوم الحساب".

ودعا السيستاني السلطات إلى توفير "كل المستلزمات الضرورية لحمايتهم (الموظفين) من مخاطر الإصابة بالمرض".

وكان السيستاني ألغى في وقت سابق من هذا الشهر إقامة صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد، كما طلب من مؤيديه الالتزام بقرار السلطات العراقية حظر التجمعات الرامي لوقف انتشار الفيروس.

واتخذت السلطات العراقية جملة قرارات للسيطرة على انتشار الوباء، من بينها فرض حظر للتجوال في عدة مدن، ومنعت الزيارات الدينية والتجمعات العامة كما أغلقت المدارس والجامعات، وخفضت ساعات العمل في المؤسسات الحكومية إلى النصف، إضافة إلى تخفيض فتح المحلات التجارية لثلاث ساعات فقط يوميا.

وتم تسجيل 133 حالة إصابة فيروس كورونا المستجد في العراق، فيما توفي 10 أشخاص ، جميعهم كانوا في زيارة لإيران، التي تعد بؤرة انتشار الفيروس في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("من يضحي بحياته فهو شهيد".. السيستاني يطلق فتوى "الواجب الكفائي" بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("من يضحي بحياته فهو شهيد".. السيستاني يطلق فتوى "الواجب الكفائي" بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).