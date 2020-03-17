ذي قار.. توقف حقل الغراف النفطي بسبب كورونا

2020/03/17 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارافاد مصدر بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتوقف حقل الغراف النفطي عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس" إن "انتاج النفط الخام في حقل الغراف النفطي شمالي الناصرية توقف، وشهد الحقل انطفاء شعلة الغاز في المحطة".واوضح ان "بسبب التوقف بسبب تداعيات الوضع الصحي الحالي بفعل انتشار فيروس كورونا"، مشيرا الى "مغادرة موظفي الشركة من حملة الجنسية الماليزية من الحقل".

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