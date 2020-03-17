2020/03/17 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (17 آذار 2020)، إلغاء عمولة استخدام أجهزة الدفع الالكتروني لمدة ستة أشهر، بهدف تشجيع الإقبال عليها.

وقال البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "دعما للمرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد وتشجيعا لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني، قرر البنك المركزي العراقي جعل العمولات على التاجر والمواطن عند استخدامه لأجهزة نقاط البيع (صفر) ولمدة ستة أشهر وابتداءً من اليوم".

وأضاف: "وفي الوقت الذي يثمن هذا البنك مبادرة مزودي خدمات الدفع المرخصة للمساهمة في دعم وتقديم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، يدعوهم الى ضرورة تشجيع التجار على استخدام أدوات الدفع الالكتروني من خلال (اعتماد نظام الحوافز، تيسير منح الائتمان، التشجيع والدعم خلال الزيادة في استخدام البطاقات او المحافظ الالكترونية)".

وتابع البيان أنه "سبق للبنك المركزي العراقي ان وجه دعوة لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني في التعاملات المالية والتقليل من التعامل بالنقد حفاضا على الصحة العامة".

بغداد اليوم- متابعة

انخفضت أسعار النفط الأمريكي، الإثنين (16 آذار 2020) لما دون 30 دولارا للبرميل مع إخفاق خفض طارئ من الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وخطوات مماثلة من بنوك مركزية أخرى، في تهدئة الأسواق وتراجع إنتاج المصانع الصينية بأكبر وتيرة ف

بغداد اليوم- بغداد

قرر سوق العراق للأوراق المالية، الاثنين (16 آذار 2020)، ايقاف جلسات التداول والتعامل بالأوراق المالية اعتباراً من يوم غد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن المدير التنفيذي للسوق، طه احمد عبد السلام، تتضمن :"استنادا

بغداد اليوم-بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، الاحد (15 آذار 2020)، توفير مبلغ 30 مليار دينار لمواجهة فايروس كورونا المستجد في العراق.

وذكر البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل أعلن عن دعم جهود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنك المركزي يلغي عمولة استخدام أجهزة الدفع الالكتروني لتشجيع الاقبال عليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنك المركزي يلغي عمولة استخدام أجهزة الدفع الالكتروني لتشجيع الاقبال عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).