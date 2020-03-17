مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان

2020/03/17 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (17 آذار 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة ثامر الغضبان وزير النفط، ونائب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان موجز، انه "عقد جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان".





بغداد اليوم- خاص

قبل التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة، طرح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، عن أربعة تحديات رأى أنها تواجه الحكومة العراقية المقبلة، فيما وصف هذه التحديات بـ "الخطيرة".

وتحدث الزرفي عبر حسابه في "تويتر"، في 8 آ

بغداد اليوم-بغداد

أعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار، 2020) عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير "كلف

بغداد اليوم- بغداد

خاطب العراق كل من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، للشكوى بشأن القصف الأمريكي الأخير على مواقع داخل العراق، ومن بيها مطار كربلاء قيد الانشاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن

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