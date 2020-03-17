2020/03/17 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-الديوانية

اعتقلت قوات الامن الوطني، الثلاثاء (17 آذار، 2020) 4 من التجار والباعة المتهمين بالتلاعب بالأسعار في قضاء عفك، في محافظة الديوانية.

وذكر بيان، صادر عن جهاز الامن الوطني، أن قواته "اعتقلت اربعة من التجار والباعة الذين يقومون بزيادة الأسعار"، لافتا الى "ايداعهم التوقيف بعد استحصال الموافقات القضائية".

وحذر الجهاز "كل من تسول له نفسه المساس بالامن الغذائي بان مصيره السجن".

وفي غضون ذلك، صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها باسعار مضاعفة خلافا للقانون.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المتهمين اعترفوا برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما القي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع اسعار المواد الغذائية بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطن".

بغداد اليوم- اربيل

أعلنت قيادة شرطة أربيل، في إقليم كردستان، الثلاثاء (17 آذار 2020)، القبض على شخص ادعى إصابته بفايروس كورونا، فيما أشارت إلى القبض على شخصين آخرين قاما بتصويره.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انتشر في موا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (17 آذار 2020)، سقوط صاروخين استهدفا معسكر بسماية، جنوب شرقي العاصمة بغداد مساء يوم أمس.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا على مواقع القوات الأمنية في معسكر بس

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بإصابة اثنين من المزارعين بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة وضعت قرب بستان زراعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال 4 من التجار والباعة المتهمين بالتلاعب بالأسعار في قضاء عفك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال 4 من التجار والباعة المتهمين بالتلاعب بالأسعار في قضاء عفك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).