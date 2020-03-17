جواد كاظم غلوم - وما أدراك ما أهوال الكتابة !! ؟

2020/03/17 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم لمن يريد أن يكون كاتبا وهو بعدُ يوشك ان يرتقي العتبة الاولى لأدراج الأدب العالية ..نقول له دعك من هذه المهمة الشاقة والشقية معا ، لا تحاول ، هناك الكثير من النشاطات غير الكتابية تقول لك رحبا وسعة بك ، فلماذا تولج نفسك في زقاق مغلق وتطرق أبوابا محكمة الأقفال وصدئة المفاتيح ؟اذا لم تنطلق الكتابة من داخلك بقوة وتأتيك كالسيل العارم ، وترغمك على ان تقول شيئا وتزيحك من مشاغلك الحياتية فلا تكتب وات......

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