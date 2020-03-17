2020/03/17 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جواد_كاظم_غلوم لمن يريد أن يكون كاتبا وهو بعدُ يوشك ان يرتقي العتبة الاولى لأدراج الأدب العالية ..
نقول له دعك من هذه المهمة الشاقة والشقية معا ، لا تحاول ، هناك الكثير من النشاطات غير الكتابية تقول لك رحبا وسعة بك ، فلماذا تولج نفسك في زقاق مغلق وتطرق أبوابا محكمة الأقفال وصدئة المفاتيح ؟اذا لم تنطلق الكتابة من داخلك بقوة وتأتيك كالسيل العارم ، وترغمك على ان تقول شيئا وتزيحك من مشاغلك الحياتية فلا تكتب وات......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد كاظم غلوم - وما أدراك ما أهوال الكتابة !! ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نقول له دعك من هذه المهمة الشاقة والشقية معا ، لا تحاول ، هناك الكثير من النشاطات غير الكتابية تقول لك رحبا وسعة بك ، فلماذا تولج نفسك في زقاق مغلق وتطرق أبوابا محكمة الأقفال وصدئة المفاتيح ؟اذا لم تنطلق الكتابة من داخلك بقوة وتأتيك كالسيل العارم ، وترغمك على ان تقول شيئا وتزيحك من مشاغلك الحياتية فلا تكتب وات......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد كاظم غلوم - وما أدراك ما أهوال الكتابة !! ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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