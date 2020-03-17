2020/03/17 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد كيف يمكن التكيف مع التغيرات المجتمعية الجديدة؟إن التغييرات المفاجئة التي تطرأ على المألوفات الاجتماعية، والأعراف السائدة، لابد لها من تدمير بعض تلك المألوفات من جذورها، وهدمها على أساس التبديل في المعايير، والتغيير في المقاييس؛ فلذلك وجب على المجتمع وطبقاته استيعاب التبديل الجديد ليكون فاتحة جيدة ذات مغزى بَنّاء، ولكي لا تحدث حالات من الاضطراب والطوارئ في حياة العامة من أفراد المجتمع، وكل ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال انمار احمد - التغييرات الاجتماعية و تأثيرها على الفرد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كمال انمار احمد - التغييرات الاجتماعية و تأثيرها على الفرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).