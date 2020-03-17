2020/03/17 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المرجع الديني السيد علي السيستاني، علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا واجباً كفائيا للقادرين عليه والمؤهلين لأداء هذه المهمة.

وأكدت وثيقة صادرة عن مكتب السيد السيستاني أن ما تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين في المستشفيات عمل عظيم وجهد لا يقدر بثمن يقارب في الأهمية مرابطة المقاتلين الأبطال في الثغور دفاعا عن البلد وشعبه، داعيا السلطات المعنية الى توفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم من مخاطر الإصابة بالمرض ولا عذر لها في التخلف عن ذلك.

وأشار المرجع الديني الى أن من ضحى بحياته منهم في هذا السبيل له أجر الشهيد ومكانته في يوم الحساب.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد السيستاني: علاج مرضى كورونا واجب كفائي للمؤهلين على أداء هذه المهمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد السيستاني: علاج مرضى كورونا واجب كفائي للمؤهلين على أداء هذه المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).