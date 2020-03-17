الولايات المتحدة تقرر الانسحاب من ثلاث قواعد رئيسة لها في العراق

2020/03/17 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من عجة قواعد في العراق خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الولايات المتحدة ان انسحاب الجيش الاميركي سيكون من قاعدة القائم غربي البلاد إضافة الى قاعدتين عسكريتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبينة ان الانسحاب سيكون من ثلاثة قواعد من أصل ثمان قواعد لها، وذلك ضمن استراتيجية تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد، لافتة في ذات الوقت الى ان الجيش الأميركي سيسلم التجهيزات العسكرية الى الجيش العراقي لمساعدته على ضمان الامن في المنطقة، إذ سيكون هذا الانسحاب هو نهاية التواجد الأميركي على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

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