التربية تعلق على منع وزيرتها من السفر

2020/03/17 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، الثلاثاء، إصدار هيئة النزاهة أية قرارات تتعلق بوزير التربية سها العلي بك.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنها “تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن إصدار هيئة النزاهة أية قرارات تتعلق بوزيرة التربية سها خليل العلي بك أو منعها من السفر بسبب علاقتها بما ذكرته تلك المواقع”.وأضاف […]

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