وزيرة التربية تنفي منعها من السفر وعلاقتها بما ذكرته بعض المواقع

2020/03/17 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….نفت وزارة التربية ماتناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عن اصدار هيئة النزاهة اي قرارات تتعلق بوزيرة التربية سها خليل العلي بك او منعها من السفر بسبب علاقتها بما ذكرته تلك المواقع.ونقل بيان للوزارة عن العلي بك وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء نفيها “هذه الاخبار جملة وتفصيلاً “.وكانت وثيقة […]

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