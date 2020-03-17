2020/03/17 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في القائم.وقالت في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٢ القت القبض على ثلاثة ارهابيين في قضاء القائم بالانبار”، مبينة انهم “من العناصر الأمنية لداعش والمكلفة بتزويدها بمعلومات عن قطعاتنا العسكرية”. واضاف ان “هؤلاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 ارهابيين في القائم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 ارهابيين في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).