يا عراقيون …أفيقوا..ولا تقبلوا منهم رئيسا جديدا الا من ساحة التحرير..

2020/03/17 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الجبار العبيدي يقول كاتب مخلص منادياً ..توقف يا أخي عن الكتابة..فلا تكتب ،فكتاباتك اليوم في الهواء هباء ، فمن يسمع ومن يقرأ..فكلهم في الجهالة والخيانة وحب...أكمل القراءة ←

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