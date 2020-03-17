جاه وثروة وفضائح.. لايتركونا أبدا !

2020/03/17 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن احمد يبدوا أن شباب الثورة وغالبية الشعب يحلمون بالخلاص من زمرة السلطة الحاكمة ، والسؤال هل من كان هلفوتا بالأمس وتذوق طعم الجاه والسلطة والثروة وهو متهم أمام الله...أكمل القراءة ←

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