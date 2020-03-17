الحكومة العراقية ترد على أحد وزرائها: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة

2020/03/17 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة.وكان وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب حذر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من تأثر رواتب موظفي الدولة جراء تفشي فيروس كورونا وانهيار اسعار النفط العالمية.إلا أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قولها إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يمكن المساس بها".وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى "وجود توجه بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتفعيل الموارد الأخرى بشكل صحيح".ونفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، صحة الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب الانخفاض الحاصل بأسعار النفط.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دعت، الحكومة العراقية إلى تطبيق توصيات وقرارات تجنب البلاد مخاطر ازمة اقتصادية عالمية تلوح في الافق بعد انهيار اسعار النفط وتفشي فيروس في معظم بلدان العالم.وتعتمد الموازنة الاتحادية في العراق اساسا على تصدير النفط، ويحدد عادة سعر برميل النفط في الموازنة بين الاربعين إلى خمسين 50 دولاراً، إلا انه بسبب مخاوف فيروس كورونا هوت الاسعار العالمية للنفط صوب 32 دولاراً للبرميل.

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