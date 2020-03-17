أسعار النفط تقفز بأكثر من دولار

2020/03/17 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بما يفوق الدولار يوم الثلاثاء مع اجتذاب الانخفاضات الحادة في الأسعار، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، لمقتنصي الصفقات المربحة لكن المخاوف من الركود ما زالت تفرض ضغوطا على السوق.

وارتفع خام برنت 89 سنتا أو ثلاثة بالمئة مسجلا 30.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 31.25 دولار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.7 بالمئة أو 1.36 دولار مسجلا 30.06 دولار للبرميل متراجعا عن مستوى أعلى سجله قبل ذلك بلغ 30.21 دولار.

وقال ستيفن إينز كبير الخبراء الاستراتيجيين للأسواق في أكسي كورب ”يتلقى السوق دعما من مقتنصي الصفقات الحاضرة وتغطية المراكز المدينة“.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستستغل انخفاض أسعار النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لملء المخزونات.

وأضاف إينز ”لكن منشآت التخزين تلك تمتلئ بسرعة.



وإذا امتلأت بالفعل، وقضت على هذا الطلب فستنهار أسعار النفط أكثر بلا شك وعندها ستضطر الأسواق العالمية لتعليق آمالها على حل الخلاف بين السعودية وروسيا قبل أن نصل لنقطة اللا عودة“.

وقالت أرامكو السعودية إنها ستطبق على الأرجح خطط زيادة الإنتاج المزمعة لشهر أبريل نيسان خلال مايو أيار وإنها ”مرتاحة للغاية“ مع سعر 30 دولارا للبرميل.

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