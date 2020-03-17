2020/03/17 | 14:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط: نراقب الاسعار ميدانيا وعلى المواطنين الابلاغ عن كل من يرفعها 10% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: نراقب الاسعار ميدانيا وعلى المواطنين الابلاغ عن كل من يرفعها 10%) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط: نراقب الاسعار ميدانيا وعلى المواطنين الابلاغ عن كل من يرفعها 10%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).