2020/03/17 | 14:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة تسلم بيت الشباب في محافظة ديالى الى دائرة الصحة اجل تحويله الى مستشفى لمعالجة المصابين بفايروس كورونا

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