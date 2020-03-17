دبي.. تعرّف إلى مباني “إكسبو 2020” التي ستشكل أبرز المعالم الجديدة

2020/03/17 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد من برج إيفل في فرنسا إلى معلم الإبرة الفضائية في سياتل بالولايات المتحدة، تركت معارض “إكسبو” العالمية العديد من الهياكل الأيقونية.وبما أن دبي تخطط لإعادة استخدام 80% من البنى التحتية المخصصة لمعرض “إكسبو 2020” المُنتظر، تعرّف إلى المباني التي سوف تُصبح بمثابة رموز جديدة للمدينة.وبعد 6 أعوام من التحضير، وميزانية […]

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