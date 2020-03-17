العراق يسجل 21 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2020/03/17 | 14:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 21 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في اربع محافظات بينها العاصمة العراقية بغداد، مشيرة الى وفاة احدى الحالات من بينها.

واصدرت الوزارة بيان حددت فيه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في البيان ان مختبراتها اجرت فحصا على ٩٦ نموذجا لحالات يُشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة

واوضح البيان ان النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٢١ موزعة كالاتي: ١٥ حالة في الرصافة، وحالتان في مدينة الطب، وحالة واحدة في البصرة، و٣ حالات في كربلاء ، مشيرة الى تسجيل حالة وفاة واحدة في واسط.

واشارت الى ان المجموع الكلي كالاتي: النماذج المفحوصة: ١٦٧٩، الإصابات : ١٥٤، حالات الشفاء: ٤١، الوفيات: ١١.

واكدت الوزارة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

واهابت الوزارة في بيانها بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

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