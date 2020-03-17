كورونا يوقف تصوير مسلسلين بريطانيين شهيرين

2020/03/17 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلن في بريطانيا عن وقف تصوير مسلسلين يحظيان بشعبية واسعة، يعرضان على قناة بي بي سي، وهما Peaky Blinders و Line of Duty، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.“الأقنعة الهزيلة” Peaky Blinders الذي كان مقرراً تصوير موسمه السادس، مسلسل جريمة بريطاني من كتابة ستيفن نايت، عرض لأول مرة على قناة بي […]

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