توم هانكس وزوجته يغادران المستشفى بعد شفائهما من كورونا

2020/03/17 | 14:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توم هاكنس وزوجته يغادران المستشفى بعد شفائهما من كورونا - الصورة لرويترز

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