العراق يعلن اعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

2020/03/17 | 14:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات في العراق الى أكثر من 154 إصابة بينها 11 حالة وفاة ونحو 41 حالة شفاء

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