الممثلة الأممية في العراق تعلّق على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/17 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علّقت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (17 آذار 2020) على تكليف عدنان الزرفي، ب...





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