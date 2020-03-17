الصحة العراقية تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد إلى 154 و11 حالة وفاة

2020/03/17 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بياناً بشأن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق، فيما اشارت الى تسجيل 21 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الى 154 حالة إصابة، و11 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 96 نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، وموزعة كالتالي:

- النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): 21 موزعة كالتالي:-

- 15 حالة في الرصافة

- حالتان في مدينة الطب

- حالة واحدة في البصرة

- 3 حالات في كربلاء

- حالة وفاة واحدة في واسط

فيكون المجموع الكلي كالاتي:

- النماذج المفحوصة: 1679

- الإصابات : 154

- حالات الشفاء: 41

- الوفيات: 11

وأكدت الوزارة "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، ووجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة"، داعية "الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وأهابت الوزارة بـ "الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن الوزارة سجلت "133 إصابة بفيروس كورونا في البلاد بضمنها اقليم كردستان".

بغداد اليوم-بغداد

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في اسبانيا إلى 491 والمصابين إلى أكثر من 11 ألفاً.

وذكرت وسائل إعلام، أن حصيلة وفيات كورونا في اسبانيا ارتفعت إلى 491 والمصابين إلى أكثر من 11 ألفاً.

وأصبحت إسبانيا رابع أكثر الدول في عدد الإصابات

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابتين مؤكدتين بفايروس كورونا المستجد بين موظفي المنظمة.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين، إن "الموظفين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض الم

بغداد اليوم-النجف

أصدرت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا يوم أمس الاثنين، فيما أكدت أن المرأتين قدمتا من دولتي السعودية وإيران.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه

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