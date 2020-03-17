ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في اسبانيا إلى 491 والمصابين إلى أكثر من 11 ألفاً

2020/03/17 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في اسبانيا إلى 491 والمصابين إلى أكثر من 11 ألفاً.

وذكرت وسائل إعلام، ...





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