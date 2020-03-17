أمانة مجلس الوزراء : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة

2020/03/17 | 14:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) ….أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قولها إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يمكن المساس بها”.وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى “وجود توجه بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتفعيل الموارد الأخرى بشكل صحيح”.ونفت اللجنة المالية النيابية […]

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