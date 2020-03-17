الصحة تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعلن أعداد الوفيات

2020/03/17 | 14:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق، فيما اكدت تسجيل 21 إصابة جديدة، و11 حالة وفاة. وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 96 نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، وموزعة كالتالي:- النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): 21 موزعة كالتالي:-- 15 حالة في الرصافة- حالتان في مدينة الطب- حالة واحدة في البصرة- 3 حالات في كربلاء - حالة وفاة واحدة في واسط فيكون المجموع الكلي كالاتي: - النماذج المفحوصة: 1679- الإصابات : 154- حالات الشفاء: 41- الوفيات: 11وأكدت الوزارة "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، ووجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة"، داعية "الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".وأهابت الوزارة بـ "الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

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