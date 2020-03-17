من اليوم ولستة اشهر.. البنك المركزي يعفي المواطنين والتجار من عمولة استخدام نقاط للبيع

2020/03/17 | 14:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إعفاء المواطنين والتجار من استخدام عمولة نقاط البيع لمدة ستة أشهر، بهدف تشجيع الإقبال عليها.وقال البنك في بيان تلقته "كلكامش برس"، إنه "دعما للمرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد وتشجيعا لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني، قرر البنك المركزي العراقي جعل العمولات على التاجر والمواطن عند استخدامه لأجهزة نقاط البيع (صفر) ولمدة ستة أشهر وابتداءً من اليوم".وأضاف: "وفي الوقت الذي يثمن هذا البنك مبادرة مزودي خدمات الدفع المرخصة للمساهمة في دعم وتقديم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، يدعوهم الى ضرورة تشجيع التجار على استخدام أدوات الدفع الالكتروني من خلال (اعتماد نظام الحوافز، تيسير منح الائتمان، التشجيع والدعم خلال الزيادة في استخدام البطاقات او المحافظ الالكترونية)".وتابع البيان أنه "سبق للبنك المركزي العراقي ان وجه دعوة لاستخدام أدوات الدفع الالكتروني في التعاملات المالية والتقليل من التعامل بالنقد حفاضا على الصحة العامة"

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